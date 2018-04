CALOLZIOCORTE – Un mese ricco di eventi, un programma ormai diventato tradizione quello del Maggio Calolziese – Sport e eventi giunto alla sua quarta edizione. Grande la soddisfazione dell’Amministrazione comunale che attraverso gli uffici ha affiancato le associazioni cittadine nell’organizzazione.

Lo sport farà da filo conduttore fra i 31 eventi (numero leggermente ridotto rispetto allo scorso anno) organizzati da 29 enti fra scuole, parrocchie associazioni sportive, culturali e solidaristiche. Un’iniziativa che ogni anno richiama sempre più spettatori, mentre il plauso, da parte dell’ Amministrazione comunale va alle diverse realtà associative che hanno unito le forze per mantenere viva e portare avanti la kermesse. Grande assente, in questa edizione 2018, la Pro Loco cittadina che negli anni scorsi aveva svolto un ruolo molto attivo, soprattutto dal punto di vista burocratico.

Ad aprire la manifestazione la prossima domenica 29 aprile si svolgerà la camminata ‘Stop Leucemia’ messa in campo dagli Alpini gruppo Pippo Milesi, prevista per il prossimo weekend, la camminata della associazioni ‘4 pass sul lago’ in cui a fare da capofila ci saranno i Volontari del Soccorso di Calolzio.

Per tutti gli altri eventi è possibile consultare calendario: pag 1, pag 2, pag 3, pag 4.