ERBA – Con oltre 20 mila visitatori attesi e più di 300 scuole prenotate per la visita, si è aperto oggi, martedì, Young, il salone regionale dell’orientamento scolastico, universitario e professionale. Giunto alla sua 11^ edizione, l’evento è dedicato ai giovani che devono affrontare la scelta del percorso di studi al termine della scuola media e superiore.

Fino a sabato 20 ottobre, i padiglioni del centro espositivo Lariofiere di Erba ospiteranno gli stand delle 150 realtà italiane e estere aderenti: scuole, istituti, fondazioni, accademie, università, professioni in divisa, ordini e collegi professionali, aziende e agenzie per il lavoro saranno a disposizione degli studenti e delle loro famiglie per presentazioni collettive e per colloqui individuali. Oltre a questo, sono state predisposte oltre 200 iniziative di orientamento che comprendono laboratori, incontri, seminari dedicati alle attività universitarie, lavorative e professionali.

Il programma è pensato proprio per incontrare le differenti esigenze dei partecipanti: ai due target di destinatari, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e quelli delle secondarie di secondo grado/universitari, saranno infatti rivolti giorni differenti.

Martedì 16 e mercoledì 17 ottobre saranno dedicati – dalle ore 08.30 alle ore 14.00 – agli studenti delle scuole medie, per indirizzarli consapevolmente nella scelta tra i vari percorsi di studio liceali, professionali e di istruzione e formazione professionale.

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre il focus sarà puntato – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 – sui ragazzi delle scuole superiori e gli studenti universitari, per mostrare loro il panorama dell’offerta formativa accademica unitamente alla realtà del mercato occupazionale odierno.

Sabato 20 ottobre, per concludere al meglio il Salone, l’intera giornata – dalle ore 08.30 alle ore 18.00 – vedrà protagonisti tutti gli studenti indistintamente, insieme alle loro famiglie, ai docenti e ad altri operatori dell’orientamento in visita.

Nello specifico, per l’orientamento delle scuole secondarie di primo grado si potrà scegliere tra due percorsi pensati per i gruppi classi: durante la prima attività, di accoglienza, verranno fornite le informazioni necessarie alla fruizione del Salone e le spiegazioni sui percorsi formativi. Nel workshop, “Scelgo la scuola più adatta a me”, invece, si tratterà il tema della scelta della scuola superiore, in relazione alle attitudini, ai talenti e alle competenze personali.

Grande rilievo, infatti, sarà attribuito alle soft skills, le competenze trasversali, non specifiche rispetto a un ruolo: si tratta di caratteristiche individuali, legate alla personalità, che unitamente alle capacità tecniche relative a una professione rivestono un ruolo fondamentale nel mondo del lavoro. In tale prospettiva, si pone il convegno istituzionale di sabato 20 ottobre a cura delle Camere di Commercio di Como e Lecco in cui si parlerà della sfida formativa che ruota attorno alle competenze trasversali allo scopo di promuovere una maggior consapevolezza, ma anche comportamenti virtuosi tra gli agenti scolastici.

Il programma completo del Salone 2018 è disponibile all’indirizzo https://www.young.co.it/

GALLERIA FOTOGRAFICA