CALOLZIOCORTE – La Lucciolata al fianco di Telethon.

La camminata non competitiva di 5 chilometri da anni è un appuntamento fisso e sempre sentito. Quest’anno è l’edizione numero 39 con un successo di pubblico sempre crescete (1.083 nel 2015 – 1.500 nel 2016 e 1583 nel 2017). Però c’è un motivo in più per partecipare visto che una parte del ricavato andrà a favore di Telethon. L’appuntamento è sabato 26 maggio, partenza alle 21, davanti alla chiesa del Pascolo (quota di iscrizione per tutti di 5 euro. A tutti i partecipanti una t-shirt in omaggio. Premi importanti riservati ai gruppi più numerosi).

L’edizione 2018 sarà anche l’ultima che vedrà don Roberto Trussardi alla guida degli oltre 130 volontari che si alterneranno per la buona riuscita dell’evento in quanto, dal 16 settembre, assumerà l’incarico di direttore della Caritas di Bergamo. Si è già costituito da tempo un comitato che curerà l’organizzazione per il saluto a don Roberto e il benvenuto al nuovo parroco don Andrea.

Tante le novità in programma per la festa a partire dall’inaugurazione del nuovo banco bar nel salone dell’oratorio. Altra “chicca” la possibilità di effettuare l’ordinazione della cena con lo smartphone. Con pochi semplici click è possibile saltare la fila, basta collegarsi con lo smartphone al sito http://pascolo.fastgo.store, scegliere e compilare l’ordine, passare alla cassa dedicata, confermare e pagare.