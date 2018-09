PASTURO – Animali in mostra, mercatini, dimostrazioni, laboratori e buona cucina. Sono le Manifestazioni Zootecniche della Valsassina, protagoniste questo fine settimana in località prato Buscante, tra Barzio e Pasturo. L’appuntamento che per tradizione chiude la stagione degli alpeggi, omaggiando al contempo la tradizione contadina della Valsassina, organizzato da diversi enti e associazioni del territorio animate ogni anno da passione e entusiasmo.

Oggi, sabato, la fiera si è aperta con le sue tantissime attrazioni, per grandi e piccoli. Esposizioni di trattori e macchine agricole, dimostrazioni di tree climbing, mercati di hobbisti, corsi di ballo country, laboratori e attività didattiche per i bambini, mostre e conferenze.

Nel pomeriggio in tanti spettatori hanno voluto assistere alla gara dei cani pastore che ha messo alla prova i migliori ‘guardiani’ di mandrie e greggi. Presenti come sempre gli animali, tra cui gli amati bovini di razza bruna, capre, asinelli, pecore e i cavalli.

La giornata di domenica si preannuncia altrettanto ricca, con la sfilata di trattori in programma in mattinata (ore 10), la gara di mungitura, la valutazione della vacche al centro zootecnico e la gara di sfalcio dell’erba, per citare alcuni tra gli appuntamenti più importanti.

Di seguito il programma

GALLERIA FOTOGRAFICA