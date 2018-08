LECCO – La Provincia di Lecco, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV) di Lecco, organizza un corso di formazione specifica per volontari di Protezione Civile operanti nelle oltre 50 organizzazioni iscritte nella sezione della Provincia di Lecco.

Il corso si articolerà in tre serate, dalle 21 alle 22.30, presso il Centro Polifunzionale Emergenze (CPE) di Sala al Barro a Galbiate: verranno trattati argomenti di interesse per i volontari, così da consentire loro di svolgere al meglio le attività di Protezione Civile a supporto delle Amministrazioni locali per fronteggiare situazioni di criticità per i cittadini.

Il corso è rivolto ai Sindaci e ai presidenti di associazioni, ai capi squadra e ai volontari di Protezione Civile, ed è così strutturato:

– Giovedì 20 settembre: Modalità di smaltimento in sicurezza del materiale legnoso nell’ambito degli interventi di prevenzione condotti dai volontari di Protezione Civile

– Giovedì 25 ottobre: Interventi di prevenzione condotti sui corsi d’acqua (Fiumi Sicuri) metodologia e indicazioni operative per la tutela e la salvaguardia dell’ecosistema naturale

– Giovedì 29 novembre: Tavola rotonda Pianificazione territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse. Saranno invitati rappresentanti delle istituzioni e volontari

La partecipazione è gratuita e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni: www.provincia.lecco.it, protezionecivile@provincia.lecco.it, 0341 295461/281.

Il Presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano evidenzia: “La formazione specifica continua per i volontari di Protezione Civile è molto importante e la Provincia di Lecco supporta da sempre i Comuni nell’organizzare corsi e incontri sul tema. Il centro di Sala al Barro a Galbiate è a tutti gli effetti la casa dei volontari di Protezione Civile della Provincia di Lecco: anche questo è un ulteriore elemento di forza, coesione e identità che il territorio si è saputo dare in questi anni”.