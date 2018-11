ALBAVILLA – Giro di vite contro i furti in cimitero. Da oggi per utilizzare innaffiatoi, palette e scope, messe a disposizione degli utenti per la cura delle tombe bisognerà ‘pagare’, come per utilizzare il carrello del supermercato.

Nei giorni scorsi presso i cimiteri di Albavilla e di Carcano sono state realizzate delle rastrelliere dove il materiale è assicurato con dei lucchetti. Per sbloccarli occorre inserire una moneta da un euro, appunto come accade al supermercato con i carrelli della spesa. Una volta terminato di utilizzare, l’oggetto andrà riposto alla rastrelliera e l’euro potrà essere recuperato.

Una soluzione ‘estrema’ messa a punto dall’amministrazione comunale per far fronte ai continui furti, denunciati non solo dai custodi ma anche dall’utenza dei cimiteri e che, per inciso, non riguardano solo il materiale per la pulizia ma anche fiori e oggetti presenti sulle tombe. Due rastrelliere sono state posizionate ad Albavilla e una a Carcano, per un costo totale di 2.700 euro.

“In questo modo dovremmo avere meno furti per quanto riguarda il materiale e al contempo più ordine e decoro” ha commentato il vicesindaco Roberto Ballabio. A mali estremi…