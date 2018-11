VALMADRERA – Resta chiusa via Parini (Sp 583) che collega, lungolago, Parè di Valmadrera a Malgrate. L’interruzione al transito è dovuta alla caduta di alcuni alberi dal versante della rocca di Valmadrera in seguito al maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi. Si tratta di grossi alberi che di fatto bloccano completamente la carreggiata.

“Sono alberi caduti da terreni privati – spiega il sindaco di Valmadrera Antonella Crippa – Abbiamo chiesto ai proprietari di intervenire per tagliare le piante e sgomberare la strada. Come Amministrazione stiamo cercando di fare il più in fretta possibile, ma al momento la strada resta chiusa e non abbiamo ancora una data precisa per la riapertura. Sicuramente maggiori e più precisi aggiornamenti potrò fornirli nella giornata di lunedì”.