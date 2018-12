BELLANO – Il Consiglio Comunale di Bellano ha assegnato lo scorso 19 dicembre 6 benemerenze civiche a cittadini ed enti bellanesi considerati meritevoli di questo importante riconoscimento. La cerimonia di premiazione avverrà il 2 gennaio al Palasole, durante il Concerto di Capodanno diretto dal Maestro Roberto Gianola.

Si tratta del secondo anno in cui vengono elargite le benemerenze, dopo l’approvazione nel 2017 del regolamento che le istituiva. Così come previsto dal regolamento, il gruppo di lavoro cultura, che racchiude rappresentati designati dai gruppi di maggioranza e di minoranza, ha valutato le proposte che i cittadini potevano effettuare fino al 15 ottobre. Il Consiglio Comunale ha poi la scorsa settimana recepito le candidature proposte rendendole effettive.

“Anche quest’anno – racconta il Sindaco e delegato alla Cultura Antonio Rusconi – abbiamo scelto 6 candidature, divise secondo gli ambiti Cultura e arte, Abnegazione civica, Attività Sociale e alla Memoria. Queste sono state scelte tra le diverse domanda ricevute, anche se voglio sottolineare che la scelta non ha seguito criteri squisitamente di merito, ma sono stati considerati altri fattori come la condivisione totale nel gruppo, l’età e l’opportunità di premiare durante quest’anno”.

“Per l’arte e la cultura, abbiamo scelto il Maestro Angelo Gianola per il suo impegno durato una vita nel condurre il Corpo Musicale bellanese e nell’istruire nuovi musicanti, che ha segnato un’epoca non breve della nostra storia. Per l’impegno sociale abbiamo valutato Roberto Carnovali, concittadino che dedica il suo tempo libero ai chi ha bisogno presso la casa di riposo San Francesco, con i pazienti psichiatrici presso il CRA e all’Istituto Sacra Famiglia di Perledo. Per l’abnegazione civica premieremo Erik Riva che non ha esitato a tuffarsi in acqua per cercare di salvare la vita di un ragazzo quest’estate e il distaccamento dei Vigili del fuoco, fiore all’occhiello della comunità bellanese, composto da volontari che a qualsiasi ora del giorno e della notte prestano servizio alla comunità. Abbiamo poi voluto ricordare, alla memoria, due persone mancate quest’estate, che tanto hanno dato alla comunità: Vittorio Pellizzoni, uomo profondamente altruista e generoso, dedito per 15 anni nel Soccorso Bellanese all’aiuto di ammalati e feriti e grande protagonista nell’organizzazione della festa di Bonzeno, e Ornella Balbiani, donna di grande sensibilità nei confronti dei bisogni del paese, che ha sempre avuto occhi e cuore attenti alle categorie più fragili”.

“Consegneremo le benemerenze – conclude il sindaco – il prossimo 2 gennaio, durante il Concerto di Capodanno (al Palasole dalle 21) con l’Orchestra Sinfolario diretta dal Maestro e concittadino Roberto Gianola. A tal proposito invito tutti a partecipare a questa grande serata ad ingresso gratuito di musica classica, magistralmente diretta dal M° Roberto Gianola con un’orchestra di 50 elementi, che suonerà per noi i celebri valzer di Strauss e non solo. Non mancheranno grandi sorprese, festeggeremo l’inizio del nuovo anno, consegneremo le civiche benemerenze e al termine un brindisi insieme”.