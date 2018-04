MONTE MARENZO – Come si scrive una storia? “E’ un po’ come fare una ricetta, servono gli ingredienti giusti” ha spiegato lo scrittore Alessandro Gatti, che nel pomeriggio di mercoledì ha incontrato nelle sale della biblioteca comunale i bambini delle classi 4^ e 5^ di Monte Marenzo.

Un progetto, quello dell’incontro con l’autore, ormai assodato da più di dieci anni, il risultato della collaborazione fra l’amministrazione comunale, la biblioteca e la scuola. “I fondi messi a disposizione permettono oltre all’organizzazione dell’incontro anche l’acquisto di libri che vengono regalati agli alunni – illustrano le maestre, in particolare Roberta Motta coordinatrice del progetto – i libri sono tutti diversi così i ragazzi possono scambiarseli e leggere testi diversi, oltre alle attività collaterali che organizziamo in classe per motivare alla lettura”.

“In una storia servono i giusti ingredienti, non ci si può infilare di tutto, è come cucinare un piatto – ha detto Alessandro Gatti, autore di fama internazionale, scrittore di diversi romanzi per ragazzi – e poi serve cucinarla nel modo giusto, una volta un mio amico ha messo in forno una cheese cake, gli ingredienti erano tutti giusti, ma è stato lo stesso un disastro, proviamo a cucinare insieme una storia?” ha chiesto ai bambini, iniziando poi la lettura della sua ultima opera “L’enigma blu zaffiro” pubblicato lo scorso febbraio.

Presenti oltre alle maestre anche la responsabile della biblioteca Virginia Vitali ed il libraio e animatore alla lettura Giorgio Personelli.