GARLATE – Entrerà in funzione domani, giovedì 5 luglio, il battello spazzino che dovrebbe attenuare il problema delle alghe che, puntuale, anche quest’anno si è ripresentato sulle sponde che toccano i comuni di Garlate, Pescate, Olginate, Vercurago e in piccola parte anche Lecco.

“Si sono già formate alcune chiazze di alghe – ha spiegato il sindaco di Garlate Giuseppe Conti -. La conseguenza peggiore è che, quando giungono a riva, marcendo, cominciano a puzzare rendendo inutilizzabili le sponde del lago”.

L’operazione di sfalcio delle alghe costa svariate migliaia di euro: “I comuni da soli non avrebbero le risorse per far fronte al problema. Quest’anno, grazie all’intervento dell’Autorità di Bacino, è stata fatta una preparazione preventiva al problema e avremo a disposizione il battello spazzino almeno per tutto il mese di luglio”.

Il problema delle alghe rimane impossibile da azzerare: “Se tutto funziona come dovrebbe si riuscirà a contenere il problema e diminuire di molto i disagi legati alla presenza di queste alghe. Questo intervento di sfalcio, poi, andrà integrato a una raccolta delle alghe che si fermano sulla riva”.