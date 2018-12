MANDELLO – La Galleria del Moregallo resta in vendita: il Comune di Mandello ha confermato il bene nel piano delle alienazioni per un valore di 350 mila euro.

“Proposte e richieste sono arrivate, ma la galleria sta ancora al suo posto” ha commentato l’assessore Andrea Tagliaferri. “A scoraggiare l’acquisto non è la galleria in sé – ha riferito il sindaco Riccardo Fasoli – ma la messa in sicurezza di cui necessità l’area attorno e che richiede uno sforzo economico importante”.

Tra gli immobili che permangono nel piano delle alienazioni c’è il sottosuolo in prossimità della scuola in via don Gnocchi, che consentirebbe di realizzare un parcheggio da 77 posti aiuto. Due aste le già bandite per un valore di 250 mila euro e andate entrambe deserte. “Nel 2019 ci proveremo di nuovo” ha fatto sapere Tagliaferri.

Resta in vendita anche il sottosuolo di via Bertola, 1300 mq per 250 mila euro, anche per questa area si tenterà la vendita con una gara pubblica nel 2019.