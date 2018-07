LECCO – Giovedì 26 luglio, ore 21.15, alla libreria Ibs di via Cavour a Lecco si svolgerà l’incontro con l’autrice Donatella Polvara che presenterà il suo libro “Alimentazione in ambiente estremo“, Ats Giacomo Catalani editore.

Alimentazione in ambiente estremo. L’alta quota e l’ambiente polare: potresti sopravvivere a una temperatura di -70 °C? Nuotare per più di 20 ore ininterrotte? Scalare le vette più alte del mondo? Quali strategie adottano gli avventurieri in condizioni di temperatura estrema? In questo libro scoprirai come gli esploratori e i recordman organizzano meticolosamente le loro imprese, dove fondamentale è l’importanza dell’alimentazione: apporto idrico e integrazione alimentare sono elementi decisivi per chi decide di superare i limiti, alla scoperta di territori incontaminati, dove l’ossigeno è rarefatto e maggiori sono le difficoltà digestive.

Donatella Polvara: biologa e analista di laboratorio, nutrizionista, lecchese di nascita, da anni si occupa di alimentazione. Socio ordinario del Cai e membro interno del Comitato Scientifico del Cai Lombardia, ha collaborato nella preparazione dei viveri per diverse imprese e ha dato consigli o suggerito strategie alimentari ai Ragni di Lecco. Ama, ovviamente, viaggiare e ha una passione innata per la montagna, lo sci e tutte le forme di trekking.

Interverrà Stefania Valsecchi, Steppo, autrice di moltissime avventure in bicicletta.