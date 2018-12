LECCO – Tradizionale appuntamento natalizio organizzato dalla Prefettura di Lecco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre, all’auditorium della Casa dell’Economia.

L’evento è stato aperto dall’orchestra del liceo musicale Grassi di Lecco, diretta dal maestro Maurizio Fasoli, che ha intrattenuto il pubblico con diversi brani incassando numerosi applausi. Presenti diversi sindaci della provincia di Lecco, amministratori e rappresentanti delle forze dell’ordine.

“Nel nuovo provvedimento sulla sicurezza varato pochi giorni fa è definitivamente tramontata l’ipotesi di far fronte ai tagli della spending review attraverso la soppressione e l’accorpamento delle Prefetture. Si è deciso che i tagli si faranno, ma tutti presso la sede centrale – ha detto il Prefetto Liliana Baccari – perciò le Prefetture resteranno tutte al loro posto, nella considerazione di mantenere la piena funzionalità dell’amministrazione dell’interno”.

E’ cominciato così il discorso del Prefetto che ha fatto un’analisi approfondita dell’anno che si sta per concludere: “Ciò che emerge è la necessità di mantenere sul territorio una più capillare presenza di presidi di legalità, una rete attiva a supporto del Governo che si manifesta anche attraverso la attuazione delle Leggi che lo stato adotta e che hanno ampliato in diversi campi anche l’attività e le competenze attribuite alle Prefetture. Quello che fa la differenza, però, è l’aspetto umano ed è per questo che io, dopo circa 4 anni passati a Lecco, sento forte il bisogno di ringraziare tutti voi per il significativo e immancabile sostegno”.

Dopo il discorso del Prefetto sono state consegnate tre Onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana e una Benemerenza al merito civile.

Benemerenza al merito civile

E’ stato lo stesso sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo a consegnare la Pubblica Benemerenza al merito civile al dottor Luca Rota di Monte Marenzo per il gesto di virtù civica con cui ha salvato la vita alla vittima di un incidente stradale avvenuto proprio a Monte Marenzo il 30 aprile 2008. In quell’occasione, aiutato da altre persone guidate da lui, ha salvato un motociclista che, dopo un violento scontro era rimasto incastrato sotto l’auto. Dopo averlo estratto ha provveduto a liberare le vie aeree dell’infortunato che ha ripreso la respirazione.

Onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana

Il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha consegnato il diploma di Ufficiale al Colonnello dei Carabinieri Pasquale Del Gaudio, comandante provinciale dell’Arma dal 2016. Ha intrapreso la carriera militare nel 1993 frequentando i corsi dell’accademia Militare di Modena e la Scuola della Sicurezza Interna ed Esterna. Nella sua carriera ha ricevuto diverse medaglie ed encomi.

Quindi il vice sindaco di Oggiono Lamberto Lietti ha consegnato il diploma di Cavaliere a Mariano Spreafico di Oggiono. Ingegnere aeronautico, Alpino, dal 2004 è presidente del consiglio di amministrazione della Servizi Ana Srl, con sede a Milano e attiva nella concessione dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale riferiti all’Associazione Nazionale Alpini. Per il Centenario della Grande Guerra si è rivelato encomiabile custode della memoria dei nostri caduti e promotore di diverse iniziative culturali.

Infine il vice sindaco di Suello Angelo Valsecchi ha consegnato il diploma di Cavaliere ad Antonio Marinosci dell’Arma dei Carabinieri. Brigadiere Capo dei Carabinieri, attualmente in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica del tribunale di Milano con compiti di contrasto alla malavita organizzata nel settore droga e patrimonio.

GALLERIA FOTOGRAFICA