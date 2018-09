LECCO – Lunedì 8 ottobre alle ore 21 presso la Sala Ticozzi di Lecco verrà presentato il libro “Alla deriva. I migranti, le rotte del Mar Mediterraneo, le Ong: il naufragio della politica, che nega i diritti per fabbricare consenso”, scritto dal giornalista di Altreconomia Duccio Facchini e in uscita in libreria a fine settembre.

“Alla deriva” intende mettere a tacere le fake news e gli slogan della propaganda politica per far parlare i fatti, i numeri, le testimonianze dirette. Uno strumento semplice per capire il fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo: le principali rotte verso l’Europa; il racconto dei viaggi in gommone; i soccorsi in mare e la guerra alle Ong; l’orrore dei campi libici; il sistema di Dublino. Un libro che spiega come e perché la politica italiana cerchi consenso costruendo l’emergenza migranti e abbandonando in mare persone in fuga da conflitti e miseria.

Alla serata, oltre all’autore, interverranno Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, ed Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali che nell’estate 2018 ha preso parte a una missione umanitaria nel Mediterraneo.