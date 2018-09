LECCO – Comune e Ats (Azienda di tutela della salute) sempre più vicini al cittadino. Dal prossimo 19 settembre presso la piazzetta del centro commerciale Meridiana di Lecco aprirà uno sportello informativo a cui i cittadini potranno rivolgersi per saperne di più sui servizi offerti dal Comune di Lecco e dall’Ats.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, martedì, dall’assessore e vicesindaco Francesca Bonacina e dal Direttore del distretto di Lecco dell’Ats Brianza Enzo Turani.

“Siamo davvero contenti di proporre questa nuova sperimentazione, che ha il preciso obiettivo di avvicinare il mondo delle istituzioni, dei servizi sociali e socio sanitari ai cittadini” ha dichiarato Bonacina. “Nonostante oggi viviamo in un mondo dove la comunicazione e le informazioni viaggiano veloci grazie a internet e a social network, il rapporto diretto con i cittadini resta fondamentale per far sì che queste informazioni arrivino al destinatario in maniera precisa e puntuale. Il nuovo sportello che andremo ad inaugurare il prossimo 19 settembre rientra nel Piano territoriale degli orari che il Comune di Lecco ha adottato già da diversi anni, esempio ne è il Mercoledì del Cittadino, attraverso il quale abbiamo prolungato l’apertura degli uffici dalle 8.30 alle 15.30. Speriamo che i cittadini ne facciano buon uso”.

Allo sportello saranno presenti, per aiutare i cittadini, gli operatori di Ats e Comune. L’orario di apertura è stato fissato dalle 16 alle 19, estendendo di fatto il Mercoledì del Cittadino.

Positivo il commento di Enzo Turani dell’Ats Brianza: “La legge regionale 23 ha come proprio pilastro l’integrazione dei servizi sociali con quelli socio sanitari, dunque, chi si occupa di questi due ambiti deve essere assolutamente più prossimo all’utente, cioè al cittadino. Riteniamo questo sportello un’occasione importante per mettere in pratica quanto la legge prescrive, nell’ottica di ricostruire i servizi territoriali. I cittadini troveranno competenza e risposte, allo sportello potranno informarsi ma anche segnalare eventuali disservizi o comunque presentare alcune richieste”.

L’iniziativa come spiegato prevede una fase di sperimentazione, dopo di che, conclusa la verifica dell’esperienza tra i soggetti promotori, si valuterà la possibilità di erogare a distanzia prestazioni e servizi strutturando una vera e propria postazione, ampliando così la collaborazione con altri enti e associazioni della città in altri giorni della settimana.

“L’intento è quello di utilizzare questo sportello in maniera produttiva – ha concluso Bonacina – cercando di chiarire tutti i dubbi dei cittadini su temi più o meno sensibili, come ad esempio il funzionamento della raccolta differenziata. Crediamo di essere sulla buona strada per un decentramento dell’istituzione e un suo avvicinamento alla popolazione, l’augurio ai cittadini è in questo senso di fare buon uso dello sportello”.