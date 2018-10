ERBA – Consegnati sabato sera a Lariofiere i premi ai vincitori della 3^ edizione del concorso fotografico “Mondo artigiano”, Cinquantanove i partecipanti provenienti da tutta Italia, 59 le opere che sono state inviate alla Segreteria di Lariofiere, ora esposte nella galleria del Corpo Centrale del polo fieristico in occasione della Fiera dell’Artigianato.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Francesco Vignati di Vigevano (PV) con l’opera “Il Calzolaio”, seconda classificata Simona Lepore di Gallipoli con l’opera “L’Arte del pescatore” ed infine terzo classificato Alessandro Maimone di Paceco con l’opera “Il Fabbro”.

Mercoledì alle 18 è prevista la premiazione di un altro concorso, riservato in questo caso alle scuole: “L’artigiano secondo me”. Iniziativa dedicata agli studenti della scuola media inferiore. Sabato 3 novembre alle ore 20.30 avverrà invece la premiazione del concorso letterario “Mondo artigiano”. Verranno infatti consegnati i riconoscimenti a tutti coloro che hanno partecipato con un testo scritto dedicato al mondo dell’artigianato.

Nel frattempo la “settimana dell’artigianato” punterà i riflettori sulla moda. Lunedì, alle 20.30, nel Corpo Centrale del polo fieristico Lariofiere di Erba, andrà in scena la sfilata “Colori dell’anima, riflessi nell’abito” un tributo al sapere artigiano.

Sfileranno infatti alcune proposte di abiti realizzati dagli studenti del corso di moda dell’IIS Leonardo Da Vinci di Como. Un progetto che vede gli studenti collaborare, ancora una volta, con il mondo artigiano, coordinati dagli insegnanti che hanno interpretato il sapere fare in chiave fashion.

Gli studenti dell’IIS Leonardo Da Vinci di Como porteranno in passerella le loro ultime creazioni. Venti abiti rigorosamente in serie limitata sapranno rappresentare la vera arte della manualità, della creatività e del saper fare in genere. Ingegno, creatività, ricerca gli elementi che contraddistingueranno le opere dei ragazzi.

Le modelle saranno seguite per trucco e parrucco dagli studenti del CFP di Como e del Galas di Lecco con idee artistiche e di tendenza, come richiede la moda.