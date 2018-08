PIANI RESINELLI – Un appuntamento per conoscere meglio e più da vicino la fauna che abita le nostre splendide montagne, dai 900 ai 2400 metri di altitudine. L’occasione è quella di sabato 18, con inizio alle 18, presso la Casa Museo Villa Gerosa dei Piani Resinelli.

A salire in cattedra la naturalista Francesca Mogavero, curatrice dell’allestimento della sala dedicata alla fauna che si trova all’interno della Casa Museo e che introdurrà all’osservazione ed al riconoscimento (tramite tracce e segnali di passaggio) della fauna.

Sarà l’occasione, tramite splendide immagini d’autore (Gianfranco Schieghi e Mauro Lanfranchi), per conoscere quali animali vivono nei diversi ambienti: bosco di latifoglie, faggeta, lariceto, arbusteto, prateria alpina e macereto d’alta quota, in quali periodo dell’anno, quali meccanismi utilizzano per mimetizzarsi e di cosa si nutrono.

Un appuntamento importante anche per conoscere le potenzialità didattico educative offerte dalla Casa Museo per le scuole del territorio.