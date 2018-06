CALOLZIO – Una “Passeggiata in città” per riscoprire storia, curiosità e gli angoli nascosti di Calolziocorte: questa l’iniziativa in programma per la prossima domenica, 24 giugno, in collaborazione con diverse associazioni calolziesi.

Si partirà alle 16 da Piazza Vittorio Veneto: l’itinerario avrà una lunghezza complessiva di 5 km, fino al complesso di Santa Maria del Lavello.

Ecco il programma nel dettaglio:

-Ritrovo alle ore 15.45 e partenza alle ore 16.00 da Piazza V. Veneto;

– Piazza Regazzoni, animazione a cura di Albert Bagno;

– Piazza Arcipresbiterale, lettura Quantestorie;

– Biblioteca – Casa delle associazioni, lettura Punto a capo;

– Giardino Botanico di Villa De Ponti, animazione Artimedia;

– Fabbricone, breve spiegazione a cura del dottor Orlandi;

– Santa Maria del Lavello, esibizione coro Ana dell’Adda.

“L’iniziativa è una delle numerose e originali azioni del progetto ‘Storie diverse per un luogo comune’, finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato dalla collaborazione fra l’amministrazione comunale, La Vecchia Quercia e la Pro Loco di Calolziocorte – spiegano gli organizzatori – si ringraziano tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione”.

Info e partecipazione: la partecipazione alla passeggiata è gratuita, previa iscrizione obbligatoria per ragioni organizzative, contattando la biblioteca “C. Cittadini” al numero 0341643820 oppure scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it

QUI la locandina