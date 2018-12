LECCO – Come è tradizione, con l’inizio del mese di dicembre agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco prende il via il ricco programma di iniziative che guiderà il cammino degli ospiti e dei loro familiari in preparazione dei festeggiamenti del Santo Natale.

Dopo la consegna delle mele di San Nicolò, appuntamento mercoledì 12, nel pomeriggio, con i bambini della scuola materna Asilo Monumento di Germanedo che faranno visita agli ospiti per uno scambio di auguri.

Domenica 16 invece si vivrà la tradizionale Domenica degli Auguri: la mattina, alle ore 10, Santa Messa seguita dagli auguri dei Babbo Natale della Associazione Progetto A. Nel pomeriggio in tutti i nuclei cioccolata di Natale accompagnata dai canti natalizi dei cori che tradizionalmente condividono con gli ospiti questa giornata di festa.

Martedì 18, alle ore 19.30 cena degli auguri con i volontari che animano la vita degli Istituti e mercoledì 19 alle ore 15 nella chiesa di S. Caterina, Concerto di Natale del Coro e dell’orchestra della scuola media Ticozzi di Lecco. Sabato 22 nel pomeriggio, in sala animazione, appuntamento con la banda di Costamasnaga.

Domenica 23 alle ore 10 ad accompagnare la S. Messa sarà il Coro Grigna con i suoi canti e infine domenica 6 gennaio, Festa dell’Epifania, concerto dei Firlinfeu promosso e offerto dal Comune di Lecco.