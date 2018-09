CALOLZIO – Dopo la chiusura dell’asilo di Sala, il Comune ha chiuso in via temporanea anche le scuole dell’infanzia di Pascolo e Lorentino per rischio di crollo dei controsoffitti.

“A seguito delle segnalazioni delle insegnanti che hanno richiesto la chiusura provvisoria della scuola dell’infanzia di Sala, è stato dato l’incarico a un tecnico specializzato di effettuare controlli anche sulle altre scuole dell’infanzia di Calolziocorte. Purtroppo il problema riscontrato a Sala (sfondellamento del soffitto) è stato rilevato anche alle scuole dell’infanzia del Pascolo e di Lorentino” spiega il sindaco Marco Ghezzi.

“Di conseguenza, sentiti gli uffici e in accordo con la dirigenza scolastica, l’Amministrazione comunale in via precauzionale ha deciso di sospendere l’attività presso i due plessi e si sta attivando per trovare adeguata sistemazione ai bambini, rispettivamente presso la primaria del Pascolo e la scuola di Rossino in attesa di decisioni” aggiunge il sindaco.

“Comprendiamo i disagi – conclude – ma restiamo convinti che prima di tutto vada salvaguardata la sicurezza dei bambini.Purtroppo, le tre scuole dell’Infanzia oggetto dell’intervento erano rimaste escluse dalle verifiche effettuate gli scorsi anni e quindi non è stato possibile programmare l’intervento da questa Amministrazione, che si ritrova a dover intervenire con procedura d’urgenza.