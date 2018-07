CALOLZIOCORTE – I rappresentanti del Gruppo Aiuto Mesotelioma e del Coordinamento Nazionale Amianto, nella serata di ieri (23 luglio) hanno preso parte alla riunione della commissione comunale di Calolziocorte dove si è discusso della bonifica delle ex “Trafilerie del Lario”.

“Da tempo stiamo monitorando la situazione e non possiamo che augurarci che le tempistiche di smaltimento annunciate vengano rispettate – ha chiarito Cinzia Manzoni presidente Gruppo Aiuto Mesotelioma -. Con soddisfazione abbiamo constatato che tutte le forze politiche presenti, sia di maggioranza che di minoranza pur nella diversità delle proprie posizioni, hanno sottolineato l’urgenza di arrivare nel minor tempo possibile alla bonifica completa di tutto il materiale. L’obiettivo, secondo quanto annunciato, sarebbe condiviso anche dai proprietari dell’area”.

“Ci auguriamo che si proceda con la massima velocità per la tutela della salute pubblica – ha concluso -. Molto tempo è già stato perso, i cittadini ora hanno diritto di poter respirare liberamente”.

Il Coordinamento Nazionale Amianto e il Gruppo Aiuto Mesotelioma hanno fatto sapere di essere a disposizione per offrire a tutti i soggetti coinvolti (Ats, Comune e proprietà) il sostegno tecnico di cui possono avere bisogno: “Le associazioni, come nel caso della nota vicenda della bonifica dell’ex stabilimento della Leuci a Lecco, hanno sempre denunciato con forza l’importanza di rimuovere l’amianto dal nostro territorio, senza che venisse mai meno un atteggiamento collaborativo e costruttivo. Ci auguriamo che tutti facciano la propria parte e che le promesse non rimangano soltanto parole al vento”.