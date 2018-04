LECCO – Sono trascorsi pochi giorni dalla presentazione ufficiale del progetto “Prove di welfare condominiale”, promosso dal comune di Lecco nell’ambito del progetto Living Land con la attiva partecipazione di Anaci Lecco.

Un progetto che si colloca proprio nel solco della profonda collaborazione che Anaci Lecco ha saputo costruire con il comune. Prova ne sono le consulenze svolte gratuitamente presso il municipio dagli amministratori condominiali di Anaci Lecco.

Nel corso del 2017, in particolare, su 44 consulenze fornite, il gradimento espresso è pari al 97,2%: un giudizio estremamente lusinghiero, che supera anche i risultati già ottimi dell’anno precedente.

“Siamo particolarmente lieti del gradimento manifestato dai cittadini sulla nostra attività di consulenza condominiale gratuita svolta presso il comune di Lecco – afferma il presidente di Anaci Lecco Marco Bandini – Tale attività rientra nel percorso di collaborazione avviato con l’Amministrazione comunale e si iscrive nel solco di quel ruolo di mediatore e conciliatore che l’amministratore condominiale è chiamato sempre di più a svolgere, enfatizzando la propria funzione anche sociale”.

Ad aver utilizzato il servizio sono state per il 64% donne e per il 36% uomini. La fascia di età preminente è stata quella tra i 50 e i 64 anni (52%), seguita da quella degli over 65 (30%).

I temi prevalenti affrontati sono stati le spese condominiali (42%), il regolamento condominiale (29%), la manutenzione ordinaria e straordinaria (13%), il riscaldamento (11%) e le aree condominiali (5%).

“L’apprezzamento per questo servizio di consulenza gratuita offerto da Anaci da un lato testimonia la rilevanza, per chi vive nella nostra comunità, dei temi legati alla vita condominiale; dall’altro rende merito alla professionalità e competenza degli iscritti all’associazione” afferma la vicesindaco Francesca Bonacina.