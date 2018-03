MANDELLO – A partire dal mese di marzo sono state rilasciate anche a Mandello le prime carte di identità elettroniche.

“Ci sarà un primo breve periodo di fase transitoria nel quale verrà ancora garantito il rilascio di quella in formato cartaceo – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – In seguito quella cartacea verrà emessa solo per situazioni particolari e di comprovata urgenza così come previsto nelle disposizioni ministeriali”.

“Contavamo di partire entro il mese di febbraio – dice Fasoli – ma l’impegno del turno elettorale ha rallentato la procedura” .

Sul sito comunale è disponibile una nota con tutte le informazioni del caso. La nuova carta d’identità, dopo l’inserimento dei dati necessari presso il comune,sarà recapitata direttamente a casa dei richiedenti entro circa 7 giorni dalla richiesta.