LECCO – La Croce Rossa di Lecco ha partecipato alla fiaccolata di Solferino organizzata dalla Croce Rossa internazionale e Mezzaluna Rossa, evento che si è svolto sabato scorso.

Un’esperienza indimenticabile per il gruppo di volontari del comitato che, nel pomeriggio, sono partiti con destinazione Castiglione delle Stiviere per prendere parte all’annuale fiaccolata che da ben 25 anni raduna volontari provenienti da tutto il mondo.

“Da Castiglione delle Stiviere abbiamo preso la navetta per Solferino e da lì è iniziata la nostra avventura: una suggestiva fiaccolata di 12 km, ripercorrendo i luoghi che ispirarono il nostro fondatore Henry Dunant nel 1859 quando, durante la battaglia di Solferino, decise di fondare la nostra associazione – raccontano dal comitato – un’esperienza unica nel suo genere che ci ha permesso di incontrare 5mila volontari provenienti da oltre sessanta nazioni diverse, unite sotto un’unica bandiera”.

Alle 20 quindi una lunga scia di fiaccole ha preso il via dalla Rocca di Solferino e dopo oltre due ore di camminata è arrivata al campo base di Castiglione, concludendo l’impresa con un pizza party.

“Un’esperienza che qualsiasi persona, non solo volontaria croce rossa, dovrebbe vivere una volta nella vita, soprattutto in un momento come questo – concludono i volontari – in un mondo dove ormai vige sovrana l’indifferenza, la nostra associazione ricorda che come 159 anni fa, anche oggi, siamo tutti fratelli”.