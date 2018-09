LECCO – Un anniversario che non scorderà facilmente Giuseppe Lacorte, presidente della categoria Servizi alla Persona di Confartigianto Imprese Lecco, la cui attività, martedì 18 settembre, ha spento 39 candeline.

Durante il fine settimana, infatti, Lacorte, titolare del negozio di parrucchiere in corso Martiri 147 a Lecco, è stato premiato dall’Organizzazione Mondiale del Coiffeur a Parigi durante lo svolgimento dei campionati mondiali “Hair World O.M.C.”.

“Anche 39 anni fa – racconta Lacorte – era un martedì la prima volta che ho aperto i battenti della mia attività. Ne è passato di tempo, ma la mia passione resta intatta e, anche se a volte gli amici mi chiedono se non sono stanco e che morirò con le forbici in mano, io rispondo che sono innamorato del mio lavoro e che se tornassi indietro rifarei tutto da capo. Oltre al lavoro, che svolgo con l’aiuto di mia moglie, sono impegnato nell’insegnamento ai ragazzi ai quali cerco di tramettere la mia passione: niente è facile nella vita, ma lavorare con impegno e dedizione fa la differenza nel superare gli ostacoli che si possono incontrare sul proprio cammino. Il riconoscimento internazionale ricevuto per essermi distinto per il contributo dato nel consolidare l’immagine del coiffeur e il prestigio dell’associazione mi riempie di orgoglio e mi ripaga dei tanti sforzi fatti in 39 anni di lavoro. Ma la soddisfazione più grande resta quella che arriva dai miei clienti quando mi dicono ‘si vede proprio che ami il tuo lavoro’. Non c’è nulla di più gratificante. Ringrazio tutti i miei clienti che hanno condiviso con me e con la mia famiglia questa lunga avventura”.

“Al presidente Lacorte i migliori auguri per l’importante traguardo raggiunto con la sua attività e i complimenti per il prestigioso riconoscimento ricevuto, che onora il lavoro svolto ininterrottamente da 39 anni – commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco – Il valore e il saper fare artigiano non sempre hanno la giusta attenzione e queste occasioni servono per accendere i riflettori su chi ogni giorno alza la saracinesca della propria bottega e si impegna per trasmettere la propria conoscenza alle nuove generazioni”.