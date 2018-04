ANNONE – La data è stata fissata: il 3 maggio inizieranno i lavori per la ricostruzione del nuovo Ponte di Annone. La notizia è stata annunciata dalla C.O.E.ST. Costruzioni e Strade di Potenza, impresa vincitrice dell’appalto, nell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì con il sindaco di Annone, Patrizio Sidoti.

Già all’indomani della Festa dei Lavoratori, il 2 maggio, “l’azienda inizierà a trasferire materiali e mezzi in prossimità dell’area di cantiere – spiega il primo cittadino– si inizierà con il taglio degli alberi, poi si procederà con le demolizioni”.

Almeno in queste prime fasi di lavoro, non sarà necessario interdire il traffico sulla Statale 36, si lavorerà all’esterno della carreggiata. “L’azienda ha chiesto di poter chiudere la strada quando sarà portato ad Annone il nuovo ponte, smontato in parti e che sarà montato nell’area della piazzola dedicata alla raccolta del compostaggio. Questo avverrà tra qualche mese”.

“Abbiamo avuto l’impressione di trovarci davanti a gente seria e con cui si possa avere un’ottima interlocuzione – prosegue Sidoti – Ci terremo in contatto per tutti gli aggiornamenti necessari”. I lavori sono stati assegnati per importo di circa due milioni di euro e come da contratto avranno una durata di 340 giorni.

Il nuovo ponte sarà costituito da un’unica campata di 44 metri in acciaio ad alta resistenza con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio. La sezione stradale del nuovo ponte prevede, inoltre, la realizzazione di percorsi separati per ciclisti e pedoni, protetti da idonee barriere.