ANNONE – E’ partita nella notte la demolizione di ciò che resta del ‘vecchio’ ponte di Annone: giovedì sera, dalle 22, sulla statale 36 è stata chiusa la corsia di marcia, sulla carreggiata in direzione Milano per consentire in sicurezza le operazioni dell’impresa incaricata della ricostruzione.

Per proteggere la strada è stata installata un rete elevata, un altissimo separé ad evitare che detriti potessero finire sulla corsia transitabile.

Le potenti braccia meccaniche dei mezzi edili si sono messe all’opera radendo al suolo la pila sul lato di Suello rimasta in piedi dopo il crollo, così come la sua gemella sulla sponda opposta, a testimoniare fino ad oggi i tragici accadimenti dell’ottobre 2016.

La super è stata riaperta totalmente la mattina alle 6, dopo quella che è stata solo la prima notte di lavori: il calendario reso noto da Anas prevede la limitazione della corsia di marcia fino a sabato sulla carreggiata Sud; da lunedì e fino a giovedì, i lavori si sposteranno sul lato di Annone, insieme alla chiusura notturna della corsia sulla carreggiata Nord, in direzione Lecco.

