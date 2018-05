ANNONE – Stanno per entrare nel vivo i lavori per il rifacimento del viadotto di Annone Brianza: dopo la delimitazione dell’area di cantiere, ora si procederà alla demolizione delle porzioni del ‘vecchio’ sovrappasso.

L’operazione è prevista nelle notti tra il 9 e il 12 maggio, quando sarà istituita la chiusura della corsia di marcia in direzione Milano, e tra il 14 e il 17 maggio, quando invece sarà chiusa la corsia di marcia sulla carreggiata in direzione Lecco. La limitazione sarà in vigore solo nella fascia notturna, tra le 22 della sera e le 6 della mattina. Il traffico sarà fatto scorrere sulla corsia di sorpasso.

Non solo Annone: anche in corrispondenza del ponte di Isella saranno necessarie delle chiusure al transito per interventi di sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia, in attesa del suo rifacimento.

Dal 9 maggio al 12 maggio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Milano (dalle 22 alle 6). Il traffico proveniente da Lecco sarà deviato in corrispondenza dello svincolo di Pescate, al km 49,100, con indirizzamento sulle provinciali 583 e 639 e sulla viabilità locale, con successivo rientro sulla statale 36 allo svincolo di Civate, al km 44,400. L’ultima notte di chiusura sarà dalle 22 di venerdì 11 maggio alle ore 06 di sabato 12 maggio.