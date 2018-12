LECCO – Aveva vagato senza meta per settimane, dall’Alto Adige fino a Lecco: protagonista della vicenda un 74enne scomparso da casa da diverso tempo, che i City Angels di Lecco hanno aiutato ieri sera, lunedì, in centro città.

L’uomo, che non parla italiano, è stato ritrovato in stato confusionale, trascurato e senza documenti. Un volontario dei City Angels è riuscito a capire il suo accento e a stringere il campo di ricerca.

In collaborazione con le forze dell’ordine si è così scoperto che il 74enne era ricercato in Alto Adige dopo la denuncia di scomparsa fatta dai suoi familiari. Dopo averlo assistito, i volontari della Caritas di Lecco hanno così accompagnato l’anziano in viaggio verso la sua casa e la sua famiglia.

“Ringraziamo di cuore i nostri volontari Robin e Volpe per essersi prodigati per l’uomo”. hanno commentato i City Angels.

Per chiunque voglia dare una mano, il sodalizio ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Cerchiamo scaffali in ferro robusti, un armadio con la serratura, un frigorifero grande, un microonde e un arredamento funzionale tipo ufficio o cucina. Grazie in anticipo a chi vorrà donarceli” ha detto il Griso, Marco Visentin, coordinatore del gruppo di Lecco.

Per informazioni lecco@cityangels.it oppure visitare la pagina facebook