LECCO – L’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Lecco organizza anche per il 2018 il corso per il conseguimento della patente ministeriale di radioamatore. Le iscrizioni si raccolgono via mail all’indirizzo arilecco@arilecco.it o direttamente presso la sede della Sezione ARI Lecco il venerdì sera a partire dalle 21.

Il corso avrà inizio il 14 maggio e avrà una durata indicativa di 20 lezioni con cadenza settimanale. L’esame per il conseguimento della patente di solito si svolge nel mese di novembre. L’iscrizione al corso è personale e l’unica richiesta di contributo è il costo del manuale (circa 15 euro).

“Per motivi organizzativi (reperimento del manuale e/o delle dispense, per poter fornire fin dal primo incontro gli strumenti necessari agli iscritti) le iscrizioni verranno chiuse il 7 maggio – spiegano dall’Ari – Oltre quella data sarà comunque possibile iscriversi alle stesse condizioni (mail o presso la sede della sezione il venerdì sera), ma non sarà possibile garantire la fornitura del materiale didattico (manuale e/o dispense) già dal primo incontro del 14 maggio 2018”.

ARI LECCO (Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Lecco)

Via Buozzi 36, Lecco (Palazzina “Protezione Civile” al Bione)

E-mail: arilecco@arilecco.it

web: www.arilecco.it