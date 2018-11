LECCO – Apre i battenti il Centro #quindiciventiquattro. Uno spazio clinico rivolto ai giovani tra i 15 e i 24 anni che si occupa di accogliere, valutare ed eventualmente trattare situazioni di disagio psichico o di rischio di sviluppo di psicopatologia.

E’ stato presentato oggi, mercoledì, al Centro Civico di Germanedo, presso l’Informagiovani, il frutto dell’accordo siglato tra comune di Lecco e Asst di Lecco.

“Una vera proposta innovativa per la città e non solo – ha detto l’assessore Simona Piazza -. Un centro che permette al Servizio Giovani di potenziare l’offerta rivolta a tutti i ragazzi, uno spazio di co-progettazione che rinnova anche l’identità di questo centro. Lo spirito è quello di un intervento non solo in caso di bisogno estremo ma anche di prevenzione”.

Attente valutazioni, infatti, hanno rilevato come l’accesso dei giovani ai servizi della psichiatria e del SerT sia spesso tardivo perciò è stato pensato il Centro #quindiciventiquattro che verrà gestito da un’equipe di psicologi dipendenti dell’Asst di Lecco con consolidata esperienza nel trattamento degli adolescenti e giovani adulti.

“Intercettare precocemente il disagio psicologico, abbassare la soglia per i giovani che fanno sempre più fatica ad accedere a servizi specialistici e realizzare una equipe che rappresenti le complessità dei bisogni formata da psicologi che provengono dai diversi servizi che interessano il progetto; questi gli obiettivi che insieme ci siamo posti e attorno ai quali ruota il progetto – ha detto Carmen Baldi, psicologa coordinatrice del progetto -. Si tratta di una rete reale che attraversa tutte le persone coinvolte”.

Nel prossimo futuro l’apertura di un centro anche a Merate come annunciato da Enrico Frisone, direttore sociosanitario dell’Asst Lecco: “La creazione di questo centro è solo un primo tassello: c’è un bisogno forte di ricostruire un rapporto di fiducia tra i giovani e chi si occupa della salute – ha detto -. Questa è una svolta epocale rispetto al modo di porsi davanti al problema: gli operatori hanno pensato a un centro dove l’aspetto clinico possa dialogare con l’aspetto sociale, perché di fatto il disagio psicologico genera un problema a livello sociale”.

Il centro, aperto il martedì e giovedì dalle 14 alle 16, trova fisicamente spazio all’Informagiovani (via dell’Eremo a Lecco) e si configura non solo come realtà ambulatoriale, ma come raccolta della domanda di aiuto che possa fungere da filtro per un corretto invio dei giovani ai servizi specialistici.

“Il centro è frutto di una lavoro e della scelta di mettere insieme teste e volontà – ha concluso Massimo Gatti, dirigente responsabile Area 4 del comune -. Siamo qui per dirvi come abbiamo lavorato per inaugurare qualcosa che parte oggi. Con questo centro proviamo ad andare noi in mezzo ai giovani”.