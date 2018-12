LECCO – “Questa è una giornata di gioia per la città di Lecco: consegniamo alla città un parcheggio che le appartiene sin dalla sua realizzazione ma che purtroppo è rimasto sempre inagibile. Ci sentiamo di aver raggiunto un grande traguardo, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per permetterlo”.

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi durante l’inaugurazione del parcheggio Broletto Nord in via Grassi: 188 posti auto a due passi dal centro città, ufficialmente ‘agibili’ da domani, venerdì, ma nel pomeriggio di oggi l’amministrazione comunale e Linee Lecco hanno organizzato una breve presentazione del lavoro svolto in nove mesi e mostrare il nuovo parcheggio. Erano presenti l’intera Giunta Brivio (assente solo l’assessore Dossi), l’amministratore unico di Linee Lecco Spa Mauro Frigerio e il Direttore Generale Salvatore Capello, oltre che i rappresentanti di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e Alberto Riva e alcuni cittadini.

Frutto di una convenzione urbanistica sottoscritta con la realizzazione dei complessi immobiliari nell’area ex Badoni, oggi nota come ‘Broletto’, il parcheggio non era mai stato aperto come invece prevedevano gli accordi presi, ai tempi (2002, ndr), con il Comune di Lecco.

“Una vicenda non poco travagliata – ha ricordato il sindaco Virginio Brivio – finalmente chiusa, nel migliore dei modi, con la consegna di quasi 200 posti auto alla città ai pendolari, che potranno usufruirne sia con abbonamento che tramite sosta breve. Credo sia importante, oggi, riconoscere il grande lavoro fatto negli ultimi anni dagli uffici del Comune, dagli assessori e, in ultimo, dalla nostra partecipata Linee Lecco al quale il posteggio è affidato. Ce l’abbiamo fatta e oggi è giusto festeggiare”.

“Tenere il Broletto Nord nelle condizioni in cui versava era la vera vergogna per la città – ha aggiunto Valsecchi – a marzo abbiamo fatto un sopralluogo e nel giro di nove mesi realizzato quello che vedete oggi. Insieme al Bione è uno dei regali di Natale alla città, a breve avremo anche l’apertura h 24 della Ventina a Pescarenico, a marzo dell’anno prossimo dismetteremo il cantiere del Tribunale e in questi giorni sono anche terminati i lavori alle reti paramassi del Vallo e di Pradello, che saranno collaudate a gennaio. La città è più sicura e mi sento di dire che questa amministrazione, nonostante le oggettive difficoltà economiche, sta facendo tanto, e sta facendo bene”.

Soddisfatto anche l’amministratore unico di Linee Lecco Frigerio, che ha parlato di “cronoprogramma rispettato”: “Festeggiamo un doppio risultato positivo, da un lato consegniamo il parcheggio all’utenza, dall’altro abbiamo risolto un problema di sicurezza che si era creato in questi locali”. Ad illustrare i lavori il dirigente al patrimonio Luca Gilardoni e l’architetto Michele Spreafico. Il silos è disposto su tre piani (piano -1, 0 e 1) per un totale di 10 mila m2 di superficie, 76 posti auto al piano zero saranno destinati ai non abbonati mentre gli altri posti auto saranno riservati agli abbonati.

L‘abbonamento mensile costerà 80 euro, 60 euro per i residenti e per i pendolari in possesso di abbonamento per una tratta extraurbana e soltanto 15 euro per gli studenti. Sarà possibile abbonarsi anche per le moto a 20 euro, 15 per residenti e pendolari e 10 per gli studenti. Per la sosta breve il parcheggio, con cassa automatica, aprirà venerdì mattina e resterà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.

“Questa operazione consentirà, con l’inizio del nuovo anno, anche la rivisitazione del sistema di gestione dei parcheggi limitrofi di via Parini, zona cimitero monumentale, e di via San Nicolò, nonchè di alcuni dettagli della ZTL” ha concluso Valsecchi.