APRICA / LECCO – Torna all’Aprica lunedì 13 agosto la Color Emotion, corsa non competitiva in ricordo di Ricky Galbiati giunta alla seconda edizione.

Organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione “Il tuo cuore la mia stella”, la Color Emotion (il cui ricavato viene devoluto in beneficenza) è uno dei due appuntamenti annuali – insieme alla gara di sci in calendario nel mese di gennaio – organizzati in memoria di Riccardo Galbiati, colto da malore a fine 2016 proprio sulle piste dell’Aprica.

Il ritrovo dell’evento sarà alle 15.30 al parterre delle piste del Baradello e prevede color party, animazione e dj set all’arrivo. Per informazioni e iscrizioni 0342 746113 e https://www.apricaonline.com/evento/color-emotion/ Il contributo di partecipazione è di 15 euro (maglietta ricordo e kit colori inclusi).

La sera precedente, domenica 12 agosto, alle ore 21.00 presso la sala auditorium dell’Info point in corso Roma 150 sempre all’Aprica, è invece in programma la presentazione de “Il tuo cuore la mia stella”, il libro scritto da Marco Galbiati, papà di Riccardo, e dalla giornalista Laura Melesi.

Uscito a fine giugno per Mondadori, racconta l’incidente di Riccardo mentre stava sciando all’Aprica, la corsa all’ospedale di Bergamo per tentare di salvargli la vita e quanto è successo a seguito della sua morte prematura grazie all’impegno di papà Marco (che sarà presente alla presentazione). Introdurrà Andrea Negri, assessore al Turismo dell’Aprica; sono previste anche le testimonianze di Gabriella Della Moretta, amica della famiglia Galbiati, e di Sergio Orio, maestro di sci di Ricky.