LECCO – Giovedì 6 settembre alle 21 in piazza Garibaldi va in scena una serata dedicata ai viaggi, allo sport e alla sportiva lecchese Stefania “Steppo” Valsecchi, che racconterà le sue avventure in sella alla bicicletta.

Ad accompagnare le parole della protagonista di questo momento andrà in onda “Apro gli occhi e non sogno”, il video racconto delle recenti imprese di Stefania, un documentario di viaggio, che ripercorre le tappe della sua traversata dell’Europa, compiuta nel 2017 in 29 giorni, da Catania sino a Capo Nord.

Al termine della proiezione, seguirà il filmanto dedicato alla pedalata tutta italiana con la quale Steppo ha congiunto le vette di Monte Bianco, Gran Sasso ed Etna.

“Non lasciamoci tentare dall’idea di non farcela. Non lasciamoci convincere dalle difficoltà o dagli altri a lasciar perdere – ci insegna Stefania Valsecchi. – Perché l’impresa più difficile non è pedalare da Catania a Capo Nord tra pioggia e intemperie. L’impresa più difficile è abbandonare ogni indugio e mettere mano alla realizzazione dei nostri desideri più belli”.

Nel corso della serata verrà ricordato anche Maurizio Valsecchi, storico gestore del rifugio Azzoni, recentemente scomparso.