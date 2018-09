LECCO – Anche l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco aderiscono alla prima edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica e saranno in centro Lecco domenica con un proprio punto informativo.

L’iniziativa è promossa in Italia da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

L’obiettivo, spiegano dai due ordini professionali, “è favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese”.

Gli Architetti e gli Ingegneri di Lecco, esperti in rischio sismico, domenica saranno in piazza Garibaldi dalle 9 alle 13 per spiegare in modo semplice ai cittadini cosa significhi il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione. L’evento ha avuto il patrocinio della Provincia, del Comune e della Prefettura di Lecco.