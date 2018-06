LECCO – Nel mese di maggio , all’ area cani di via Mons. Polvara, si sono concluse le iniziative di raccolta fondi per poter acquistare i materiali necessari per gli interventi da effettuare per migliorare lo spazio verde dedicato ai quattro zampe.

L’iniziativa è dell’associazione Pro Parco Amici Animali che nel contempo ha preparato e consegnato il progetto con il dettaglio delle opere da eseguire e dei materiali occorrenti.

“Provvederemo ora a definire con l’ assessore Ezio Venturini e gli uffici comunali competenti le modalità per procedere con la realizzazione pratica dei lavori – spiega Ciro Lamberti, presidente dell’associazione – Ringraziamento va a chi ha concorso al raggiungimento di questo risultato importante per migliorare la fruibilità dell’ area e il benessere degli amici a quattro zampe”.

“La nostra attenzione riguarderà a seguire la situazione delle altre aree cani presenti in città e l’ individuazione di nuove aree in modo da creare più riferimenti distribuiti sul territorio comunale. Per queste finalità verranno organizzate nuove iniziative in città e presso i parchi esistenti”.