MANDELLO – Sul caso dell’ex area Cortesi, riceviamo e pubblichiamo la lettera di Aldo Gallo, esponente del Movimento Cinque Stelle:

“A Mandello tiene banco la vicenda del nuovo supermercato. Ne abbiamo già tre che bastano e avanzano, ma si vuole il quarto, eppure l’attuale Sindaco durante la sua campagna elettorale sosteneva nel suo programma che era contro nuovi insediamenti commerciali, e in modo chiaro, netto – contro quello che oggi vuole a tutti i costi, fino al punto da esprimere il suo disappunto verso quei cittadini residenti nell’area Cortesi, rei di essersi opposti alla realizzazione del nuovo supermercato.

Secondo il Sindaco questi cittadini non avrebbero dovuto ricorrere al TAR, ma accettare con gioia delle strutture, se non vado errato, alte oltre i sette metri,che non gli permetteranno piu’ di vedere il sole dalle loro abitazioni, ed essere poi contenti di assorbirsi i rumori dei grossi condizionatori posti difronte alle loro case, inoltre essere felici per il traffico dei vari autoarticolati destinati agli scarichi di merce,che transiteranno nella loro già angusta stradina larga pochi metri.

Bhè, per il Fasoli, Sindaco di Mandello, questi sono cittadini irriconoscenti della sua benemerenza. Che dire, che secondo il mio modesto parere, qualcuno confonde la propria arroganza, addossandola a chi difende i propri sacrosanti interessi”.

