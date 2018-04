LECCO – Secondo l’ Anagrafe Regionale degli Animali nella Provincia di Lecco risultano iscritti 55 mila cani , mentre nella sola città di Lecco la presenza è compresa tra 6000 a 7000 cani. “Un dato considerevole” commentano dall’associazione Pro Parco Amici Animali che prosegue nelle iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza.

“Il cane, un amico sincero che rende la nostra vita migliore : amici fedeli e leali che si prendono cura di noi tanto quanto noi ci dobbiamo prendere cura di loro. Ecco, allora, che prendersi cura di un cane vuol dire , oltre che nutrirlo, provvedere alla sua pulizia e salute, anche potere avere a disposizione spazi pubblici adeguati affinchè possa giocare, correre liberamente, socializzare con i propri simili. Come associazione Pro Parco Nostri Amici Animali , con l’aiuto dei nostri volontari , stiamo monitorando le varie zone della città compresi i parchi cittadini, al fine di avere un quadro generale della situazione, delle eventuali necessita e le migliorie che potrebbero essere realizzate per rendere la nostra città piacevole sia per i cittadini che condividono la vita con il proprio amico peloso , ma anche per i cittadini che non ne hanno”.

Ce ne sono diverse in città, non molte per dirla tutta, e non tutte così ben fruibili. “Un ‘area cani serve a far sgambare i cani, ma serve anche ai cani e agli umani ad intessere relazioni specifiche: è un luogo di aggregazione, di conoscenza, di tolleranza. L’ iniziativa è rivolta sia a valorizzare e riorganizzare le 8 aree cani attualmente esistenti, sia a individuare nuove aree idonee in altre zone strategiche della città, che Il Comune di Lecco potrebbe allo scopo attrezzare Un lavoro minuzioso che , a fine estate di quest’anno , presenteremo all’ufficio UDA ( ufficio diritti animali ) con un progetto articolato contenente le nostre proposte”.