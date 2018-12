CALOLZIOCORTE – Si avvicinano le feste e si respira aria di Natale in Valle San Martino con i tanti eventi organizzati dalla sinergia fra le amministrazioni comunali, parrocchie ed associazioni, si inizierà il prossimo 8 dicembre, festa dell’Immacolata.

Di seguito tutti gli eventi in programma e le relative locandine in Valle San Martino:

A Calolzio si rinnova la tradizione della Fera di pom, in piazza Regazzoni e Casale. Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa accompagnata dalle note della Corale di Presezzo, al termine, il pranzo comunitario in Oratorio. Mentre alle 15 i vespri solenni in Arcipresbiterale e la tradizionale processione verso Casale. Per tutta la giornata gli Alpini prepareranno vin brule e caldarroste, in piazza Regazzoni ci saranno anche le bancarelle organizzate dai genitori degli alunni calolziesi.

Tante le iniziative messe in campo dalla Pro Loco calolziese, fra queste segnaliamo lo spettacolo teatrale “Con tutto il bene che ti voglio” in programma il 9 dicembre alle 21 presso l’Auditorium ed il concerto delle bande calolziesi in piazza Vittorio Veneto, il 22 dicembre.

A Olginate, invece, i mercatini di Natale approdano alla loro 17esima edizione fra vin brule, caldarroste, prodotti tipici e hobbistici, mentre dalle 9 il gruppo campanari sfilerà fra le vie attraversando il comune, Valgreghentino e Garlate. Da segnare sul calendario, alle 18.30 il concerto Sacro nella chiesa di San Rocco in un programma musicale che spazia dal rinascimento al verismo seguendo il filo conduttore delle “Ave Maria nella storia”.

A Garlate è stato stilato un intero calendario con tutti gli eventi in occasione del Natale, l’8 dicembre alle 15 verrà inaugurato il presepe a favore di Telethon allestito da Angelo Burini e la sua famiglia in via Valcavellino. Dalle 19 presso la sede degli Alpini sarà invece possibile gustare la trippa.