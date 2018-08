MANDELLO – Cala il sipario sulla rassegna “Armonie tra cielo e terra”. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 15 e domenica 16 settembre tra il rifugio Bietti e il rifugio Elisa, in Grigna Settentrionale.

Un primo concerto di archi andrà in scena sabato 15 settembre alle ore 18 nella splendida cornice del rifugio Bietti. Durante il concerto verrà organizzato un aperitivo, mentre chi vuole fermarsi a cena e/o pernottare deve prenotare (0341735741 o 3381309920).

Il giorno successivo, al rifugio Elisa, il concerto andrà in scena alle ore 14, prima ci sarà un pranzo all’aperto a base di carne alla griglia e polenta, e non servono prenotazioni.

Si tratta del terzo e ultimo concerto della rassegna estiva che unirà nel segno della musica i due rifugi del Cai Mandello. I precedenti concerti si sono tenuti in Elisa, uno a luglio e uno domenica 26 agosto in cui è stato dedicato a Fabrizio de Andrè. Entrambi gli appuntamenti hanno visto una grande partecipazione di pubblico. In caso di maltempo i concerti verranno rinviati a data da destinarsi.