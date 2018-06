PERLEDO – Verrà inaugurato alle 10 di sabato mattina, in piazza Unione Europea, il servizio di trasporto turistico di Perledo, ribattezzato dal Comune in “Perledo Shuttle”.

“L’autobus, un diciannove posti – spiegano dal Comune – farà da spola fino alla fine del mese di settembre tra la stazione di Perledo-Varenna-Esino e le frazioni del piccolo Comune lariano per permettere, a quanti vorranno, di conoscere i tesori naturalistici e i suggestivi scorci che la sua particolare posizione, tra lago e montagna, gli dona”.

Il servizio, attivo tra le 11 del mattino e le 22, proporrà tre itinerari.

Itinerario Verde. Pianificato due volte al giorno. Partenza da piazza Stazione alle 12.40 e alle 19.40, fermata a Riva di Gittana, inversione di marcia in piazza Stazione a Bellano e rientro.

Itinerario Rosso. Quattro corse al giorno tra le 11 e le 21. Partenza da piazza Stazione, fermate Via Cava Bassa, Gittana, Cestaglia (spiazzo antistante la Sacra Famiglia), Regoledo, Gisazio, Bologna (bivio Chiesa), Bologna (bivio SP65), Perledo centro (piazza Unione Europea), Vezio (parcheggio), piazza Stazione.

Itinerario Blu. Cinque corse al giorno tra le 12.00 e le 19.45. Partenza da piazza Stazione, Via Cava Bassa, Perledo Centro (piazza Unione Europea), Vezio (parcheggio), Stazione.

I titoli di viaggio saranno in vendita presso l’ufficio turistico di Perledo (agenzia “I Viaggi del Tivano”, sita in Piazza Stazione) e potranno essere acquistati anche presso alcuni esercizi commerciali sul territorio comunale. In corrispondenza delle fermate, saranno posizionati dei cartelli informativi sugli orari delle corse.

Alla cerimonia di inaugurazione prenderà parte anche il Dott. Salvatore Cappello direttore di Linee Lecco, società aggiudicatrice del bando.

“Siamo certi che questo sia stato il modo migliore di impiegare gli introiti stimati dalla tassa di soggiorno” commenta Marino Maglia, vicesindaco del Comune di Perledo, che ha seguito in prima persona tutto l’iter propedeutico alla partenza del Perledo Shuttle. “E’ stato un percorso abbastanza complesso, a causa dei numerosi adempimenti burocratici che sono richiesti nel pubblico, ma siamo sicuri che questo servizio servirà da slancio per l’economia perledese, che si basa per buona parte sul turismo e sarà da sprone per le attività commerciali presenti sul territorio comunale, per ampliare la gamma di servizi offerti a turisti e residenti. Siamo grati a chi ci supporta ogni giorno e siamo convinti che il lavoro a testa bassa, nel medio periodo, porti i suoi frutti”.