MANDELLO – Inizia giovedì il weekend del Sonica Festival di Mandello: l’appuntamento è come sempre sul palco di via Medaglie Olimpiche, davanti al lago, per tre serate all’insegna della musica, del cibo e del divertimento.

Ad inaugurare il festival sarà la Project Rock School di Mandello che porterà in scena i suoi giovani musicisti, in apertura della serata affidata poi agli headliner milanesi, i Black Beat Movement che porteranno il loro soul alternativo in riva al Lario.

Venerdì sarà invece la volta del super ospite di questa edizione del Sonica: il rapper Ghemon, classe 1982, avellinese, che è riuscito a conquistarsi un posto sulla scena dell’hip hop italiano. Sarà un artista lecchese, dj Mena e il suo “Menanzone” elettronico, a scaldare il pubblico nella prima parte della serata.

Sabato si cambia genere con lo ‘ska’ dei Matrioska, storica band che dal 1996 anima i palchi italiani con le sue sonorità allegre e scanzonate, preceduti dal punk rock made in Bergamo dei Cornoltis. A fine serata è previsto anche l’afterparty con il live acustico e divertente del cantautore Stef Ano AccaCì.

L’ingresso è come sempre gratuito e la struttura al coperto della piazza del mercato garantisce l’evento anche in caso di pioggia. Ogni sera, dalle 19, aprirà il servizio ristorazione con cucina a ‘KM zero’ e birre artigianali.