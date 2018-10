ALBAVILLA – Il primo e il secondo weekend di ottobre, ad Albavilla, in occasione della tradizionale Festa dei Crotti, verranno esposte le bottiglie realizzate dai ragazzi con disabilità del Gruppo Primavera Onlus.

“Il progetto ‘Arte in Vino’ promosso da Primavera Onlus in collaborazione con l’amministrazione comunale e giunto alla quinta edizione, quest’anno è forte del patrocinio di Regione Lombardia ed è l’esempio di come dal connubio tra entusiasmo e disabilità possa emergere un risultato concreto e positivo” ha spiegato il consigliere Belinda Zannino. “Un sentito ringraziamento alla signora Marinella Farina per aver sponsorizzato l’iniziativa”.

“Ricordiamo poi un altro progetto a scopo benefico che si terrà domani, domenica, alle ore 14 presso il parco di Villa Giamminola” ha ricordato Zannino. “Si tratta di Mani in arte, 5^ edizione del laboratorio di arte creativa a sostegno dell’associazione Marac, Malattie Rare Como“.