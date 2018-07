LECCO – Una grande giornata quella di ieri, domenica 1 luglio, in vetta al Resegone, preso “d’assalto” in occasione della 53esime edizione della manifestazione targata Società Escursionisti Lecchesi.

Complice il tempo tantissimi sono stati gli appassionati di montagna che hanno deciso di raggiungere la vetta del Resegone da tutti i versanti possibili. Nel corso della giornata, dopo la celebrazione della Santa Messa da parte di Mons. Franco Cecchin, è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Lecco Virginio Brivio e del rifugista Stefano Valsecchi il nuovo terrazzo panoramico, realizzato sopra il Bivacco Città di Lecco, anch’esso completamente ristrutturato e dotato di un nuovo bagno.

In vetta sono quindi avvenute le premiazioni: il primo premio è andato al Cai Strada Storta che ha accumulato 1.438 punti. Il secondo al gruppo Mai Stracc (1.386 punti) e il terzo al Cai di Lecco (486 punti). Pari merito per il Gruppo Podistico Galbiate e Osa Valmadrera, quarti entrambi con 126 punti, quinto posto infine per il Cai Bergamo (84 punti).

Premiati, come vuole la tradizione, anche il partecipante più giovane, Beatrice Invernizzi (classe 2013) e quello meno giovane, Aristide Colombo (classe 1933).

Soddisfatto Mauro Colombo, presidente Sel, che ha commentato: “E’ stata davvero una grande giornata, meteo, partecipazione, tutto è stato perfetto. Davvero emozionante il momento del taglio del nastro del nuovo terrazzo e del bivacco con il sindaco di Lecco e il giovane gestore del rifugio Stefano Valsecchi. Questi lavori sono durati un mese e per la Sel comportano un impegno finanziario non indifferente. A questo proposito – ha concluso Colombo – intendiamo rivolgerci alle istituzioni e ai privati per ottenere qualche sostegno. Intanto grazie a tutti e arrivederci al prossimo Assalto!”.