CALOLZIOCORTE – “E’ andata benissimo, la serata ha registrato il tutto esaurito”. E’ soddisfatta l’assessore agli eventi del comune di Calolzio Cristina Valsecchi. L’amministrazione, con il contributo di Acel Energie, ha organizzato la bellissima serata con il baritono Giuseppe Capoferri e Loris Perego al pianoforte.

“Atmosfere ed emozioni al castello di Rossino con la musica dell’Ottocento”, questo il titolo della serata andata in scena venerdì 28 dicembre. Prima del concerto l’evento si è aperto con la presentazione del libro “Il tenore rossiniano” a cura dell’autore Giorgio Apollonia.

“Gli interpreti hanno regalato un grande spettacolo e hanno portato in scena tutta la loro professionalità – ha continuato Valsecchi -. Non pensavo a una partecipazione tanto elevata, purtroppo non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste. Un grazie alla proprietaria Lisa Lozio per la disponibilità, speriamo di poter ripetere questo bell’evento, magari in primavera. Abbiamo voluto chiudere in bellezza il 2018 e ci impegneremo per organizzare un 2019 ricco di eventi”.