LECCO – È in programma la prima fase dei lavori “urgenti di risanamento del fondo stradale, con successiva riasfaltatura” come annunciato dal comune di Lecco, nel tratto di viale Montegrappa compreso tra corso Promessi Sposi e via Tagliamento.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori, dalle 8.30 di lunedì 15 ottobre fino alle 12 di sabato 20 ottobre verrà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra corso Promessi Sposi e via Tagliamento limitatamente alla direttrice che conduce da via Tonale a via Tagliamento.

Sarà garantito l’accesso alla scuola, ai residenti e alle attività commerciali da viale Redipuglia a via Tonale.