BALLABIO – E’ stata chiusa momentaneamente, verso le 11.00 di oggi, venerdì, la nuova Lecco – Ballabio (SS36 Dir) in direzione Lecco a causa di un mezzo pesante in avaria. La strada è quindi aperta solo per chi viaggia in direzione Valsassina. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso.

Maggiori informazioni non appena possibile.