LECCO – Aumentano i matrimoni in Italia (+4,6% tra 2015 e 2016) e in Lombardia (+4,9%) e crescono attività e business legate alle nozze.

Secondo elaborati dalla Camera di Commercio di Milano Monza e Lodi, tra organizzazione di feste e cerimonie (wedding planner), confezionamento e vendita di abiti da sposa e da cerimonia, bomboniere, fiori, riprese fotografiche, catering per gli eventi e agenzie di incontri, si contano circa 83 mila imprese attive in Italia e quasi 11 mila in Lombardia, con un giro d’affari che ammonta a circa 15 miliardi di euro a livello nazionale e 6 miliardi in regione.

E il settore del “wedding” cresce del 2% circa in un anno. I settori legati alla celebrazione di matrimoni in Italia. Crescono di più l’organizzazione di feste e cerimonie, tra cui i wedding planner, (+9,6% in un anno, 1.655 imprese attive) e i catering per eventi (+9,1%, 1.255 attività).

La Lombardia, al secondo posto con 10.636 imprese in crescita di circa il 2% tra 2016 e 2017. Solo in provincia di Lecco si contano quasi 300 aziende del settore, in crescita del 3,6%: 54 imprese dedicate al confezionamento di abiti, 98 per la vendita di confezioni, 62 nel commercio di piante e fiori, 8 specializzate nella vendita di bomboniere, 9 per la fornitura di pasti e catering, 47 agenzia fotografiche e 10 di organizzazione di eventi.

Milano è al primo posto in Lombardia per numero di imprese legate alla celebrazione di matrimoni con 3.865 (per un giro d’affari di circa 5 miliardi di euro), seguita da Brescia (1.425 imprese, +0,8%), Bergamo (1.120 imprese, +1,2%,), Varese (1.007, +2,7%) e Monza Brianza (737, +1,8%).

Oltre 28 mila i matrimoni celebrati nel 2016, +4,9% in un anno nonostante la Lombardia abbia un basso tasso di nuzialità. Tra le province, più basso l’indice di nuzialità a Milano, Monza Brianza e Lodi mentre sono Bergamo, Brescia e Como a registrare l’incidenza più alta di matrimoni misti sul totale, oltre 13% contro la media regionale dell’11,7%

In provincia di Lecco nel 2016, dati Istat, si sono celebrati 1217 matrimoni, di cui 580 con rito religioso e 637 con rito civile, questi ultimi in crescita del 5,5% rispetto al 2015. Il tasso di nuzialità nel lecchese, su mille abitanti, è pari al 3,6% (+0,5% sull’anno precedente).

Crescono anche i matrimoni misti tra italiani e stranieri, +6,7% in un anno, sono stati circa 19 mila nel 2016, vale a dire 1 su 10 tra tutti i matrimoni celebrati in Italia. In provincia di Lecco il 17,5% dei matrimoni vede tra gli sposi almeno uno straniero.