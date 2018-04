OLGINATE – Un aprile ricco di appuntamenti per il centro sociale Auser Insieme di Olginate.

Si comincia mercoledì 11 aprile alle 15 con la tombolata benefica il cui ricavato andrà a favore dell’associazione “Telefono Donna” di Merate. Sempre presso la sede di piazza Roma, mercoledì 18 aprile alle 15, il dottor Cogliati, dirigente Inail, terrà un incontro sugli infortuni domestici. Giovedì 19 aprile, alle 14, torneo di burraco in collaborazione con Spi – Cgil e Arci. Giovedì 26 alle 15 la consueta “Festa dei compleanni”, mentre venerdì 27 alle 19 è in programma una pizzata in compagnia presso Pizzamania.

Proseguono invece i corsi di chitarra, inglese e informatica.