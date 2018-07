LECCO – Nuove corse per le domeniche e i festivi dal 1° luglio al 9 settembre sulle seguenti linee autobus della Valsassina, Valvarrone e Val d’Esino.

Sono interessate le linee: D21 Bellano-Varenna-Esino Lario (due coppie di corse). D25 Bellano-Dorio-Avano (una coppia di corse). D26 Bellano-Vendrogno (due coppie di corse). D27 Bellano-Premana (tre coppie di corse). D35 Lecco-Taceno-Premana (tre coppie di corse).

Il dettaglio con gli orari aggiornati è disponibile sui siti www.tplcomoleccovarese.it e www.leccotrasporti.it.

Questa iniziativa, di carattere sperimentale, intende ristabilire un servizio pubblico che favorisca la mobilità degli abitanti anche nei periodi festivi e la fruizione turistica in questi territori.

L’introduzione delle nuove corse è un primo risultato delle richieste avanzate dalla Provincia di Lecco e dai Comuni all’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

“Auspico che queste corse possano essere confermate e potenziate anche per il futuro, avvalendosi degli specifici contributi per le aree montane e per il progetto strategico Aree interne – commenta il Consigliere provinciale delegato ai Trasporti Giuseppe Scaccabarozzi – Ringrazio l’Agenzia che ha saputo ascoltare le richieste e le esigenze del territorio. Invito i Comuni, con le locali aziende di promozione turistica e le Pro Loco, a diffondere questa importante notizia, sperando che possa trovare pieno consenso e fruizione dai residenti e dai turisti”.